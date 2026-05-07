Масштабну пожежу у лісах Карпат локалізували на третій день (фото)

Сьогодні зранку, 7 травня, вдалося локалізувати велику пожежу в лісах на Мукачівщині у Закарпатській області. Наразі відкритого вогню не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області.

У ДСНС також оприлюднили кадри з місця події.

Також у гасінні беруть участь 139 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 6 одиниць техніки. Волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста Закарпаття розгорнули на місці намет для допомоги.

До ліквідації пожежі залучено 217 людей та 30 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС працюють 75 рятувальників і 22 одиниці техніки.

За інформацією ДСНС, відкритого вогню вже не спостерігається, однак триває точкове тління поваленого сухостою. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

Що відомо про пожежу на Закарпатті

Нагадаємо, пожежа у лісах Карпат спалахнула ще 5 травня.

Спочатку вогонь охопив близько 15 гектарів, однак через суху погоду та вітер полум’я почало стрімко поширюватися. Уже наступного дня площа займання зросла до 75 гектарів.

На боротьбу з вогнем одразу кинули великі сили. Спочатку до гасіння залучили 128 рятувальників, 19 одиниць техніки та авіацію ДСНС. Згодом на допомогу прибули підрозділи з сусідніх областей - Львівської та Івано-Франківської.

У повітрі пожежу гасив літак, а на землі рятувальникам допомагали місцеві жителі. Загалом до ліквідації займання залучили 352 людей та 48 одиниць техніки.

Тим часом у Закарпатській обласній прокуратурі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу - перевіряється інформація про підпал.