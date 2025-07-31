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Російські дрони в повітрі: в яких регіонах України оголошена небезпека

Четвер 31 липня 2025 23:35
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Російські дрони в повітрі: в яких регіонах України оголошена небезпека Ілюстративне фото: атака дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 1 серпня над кількома областями України зафіксовано активний рух ворожих ударних дронів. Повітряна тривога оголошена через загрозу атак з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 1 серпня в кількох регіонах України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників. За даними моніторингових ресурсів та сил ППО, ворожі дрони атакують із різних напрямків і, ймовірно, мають ціллю інфраструктурні об’єкти в центральних та східних областях.

Оперативна інформація щодо напрямків руху БпЛА:

  • межа Сумської та Харківської областей — дрон рухається у бік Полтавщини;
  • північ Сумської області - напрямок південний захіл;
  • межа Донецької та Дніпропетровської областей - курс на північ;
  • південь Запорізької області - рух у напрямку північного сходу;
  • північний схід Полтавщини - курс на південний захід.

Сили протиповітряної оборони перебувають у повній бойовій готовності. У разі оголошення повітряної тривоги просимо негайно пройти в укриття!

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим.

За його словами, вже у серпні таке нововведення має запрацювати.

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