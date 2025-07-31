Російські дрони в повітрі: в яких регіонах України оголошена небезпека
В ніч на 1 серпня над кількома областями України зафіксовано активний рух ворожих ударних дронів. Повітряна тривога оголошена через загрозу атак з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
У ніч на 1 серпня в кількох регіонах України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників. За даними моніторингових ресурсів та сил ППО, ворожі дрони атакують із різних напрямків і, ймовірно, мають ціллю інфраструктурні об’єкти в центральних та східних областях.
Оперативна інформація щодо напрямків руху БпЛА:
- межа Сумської та Харківської областей — дрон рухається у бік Полтавщини;
- північ Сумської області - напрямок південний захіл;
- межа Донецької та Дніпропетровської областей - курс на північ;
- південь Запорізької області - рух у напрямку північного сходу;
- північний схід Полтавщини - курс на південний захід.
Сили протиповітряної оборони перебувають у повній бойовій готовності. У разі оголошення повітряної тривоги просимо негайно пройти в укриття!
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з військовим командуванням вже погоджене рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки українським військовим.
За його словами, вже у серпні таке нововведення має запрацювати.