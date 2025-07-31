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Российские дроны в воздухе: в каких регионах Украины объявлена опасность

Четверг 31 июля 2025 23:35
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Российские дроны в воздухе: в каких регионах Украины объявлена опасность Иллюстративное фото: украинцы в укрытии во время тревоги (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 1 августа над несколькими областями Украины зафиксировано активное движение вражеских ударных дронов. Воздушная тревога объявлена из-за угрозы атак с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В ночь на 1 августа в нескольких регионах Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников. По данным мониторинговых ресурсов и сил ПВО, вражеские дроны атакуют с разных направлений и, вероятно, имеют целью инфраструктурные объекты в центральных и восточных областях.

Оперативная информация о направлениях движения БПЛА:

  • граница Сумской и Харьковской областей - дрон движется в сторону Полтавщины;
  • север Сумской области - направление южный захил;
  • граница Донецкой и Днепропетровской областей - курс на север;
  • юг Запорожской области - движение в направлении северо-востока;
  • северо-восток Полтавщины - курс на юго-запад.

Силы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности. В случае объявления воздушной тревоги просим немедленно пройти в укрытие!

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным.

По его словам, уже в августе такое нововведение должно заработать.

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