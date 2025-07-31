Найгірші прогнози підтверджуються. У Києві вже 16 загиблих, серед них дві дитини
Унаслідок нічного удару російських окупантів по Києву загинули 16 людей. Серед них - двоє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Надійшла інформація про 15 загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються", - зазначив Ткаченко.
Він додав, що згідно з актуальною інформацією, через удар загинули дві дитини.
"Сьогодні росіяни ще раз записали у свою чорну статистику вбивства дітей. Перша дітовбивча армія світу", - зазначив чиновник.
Рятувальна операція на місці трагедії триває.
Оновлено 21:59
Ткаченко уточнив, що вже є інформація щодо 16 загиблих. При цьому 159 людей поранено.
Атака на Київ
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Вони використали 309 ударних дронів і дев'ять крилатих ракет "Іскандер-К".
Однією з основних цілей атаки став Київ. У Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.
Згідно з останніми даними, було відомо про 14 загиблих, серед яких одна дитина - шестирічний хлопчик.