Білорусь назвала російські дрони "заблукалими" й приписала собі "допомогу Польщі"

Білорусь стверджує, що під час нічних атак нібито знищила частину безпілотників і першою повідомила про них сусіднім країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Павла Муравейка.

Муравейко заявив цієї ночі Білорусь постійно відстежувала безпілотні літальні апарати, "які втратили курс в результаті впливу засобів радіоелектронної боротьби".

"Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки", - заявив він.

Водночас, за його словами, Білоруські військові обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі й Литви.

"Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили", - наголосив Муравейко.

Він також зауважив, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки "про наближення до кордону Республіки Білорусь неопізнаних літальних апаратів з території України".