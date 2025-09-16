Російські дрони у Польщі та Литві: Лукашенко відхрестився від причетності Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі та Литви.

"Все, що сьогодні залітає до Польщі, Литви, – ми не маємо до цього ніякого відношення. І якби ми так, як вони виють, вили після кожного зальоту до нас безпілотників з боку України, Росії, через Польщу там, Литву... Ми ніколи цього не робили. Ми спокійно реагуємо за відповідними лініями", – повідомив Лукашенко.

Польща знала про дрони, які до неї прямують

Він додав, що Білорусь нібито збила половину безпілотників, які летіли в інші країни, проте декілька з них все ж перетнули державний кордон. Лукашенко наголосив, що країна "витратила величезні кошти", щоби збити дрони-камікадзе, котрі летіли до Польщі.

Окрім того, Олександр Лукашенко зауважив, що поінформував Польщу про безпілотники, які прямували до її повітряного простору, і додав, що йому нібито не було відомо, чиї вони.