Российские дроны в Польше и Литве: Лукашенко открестился от причастности Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к российским дронам, которые нарушили воздушное пространство Польши и Литвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание Belta.
"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву... Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям", – сообщил Лукашенко.
Польша знала о дронах, которые к ней направляются
Он добавил, что Беларусь якобы сбила половину беспилотников, которые летели в другие страны, однако несколько из них все же пересекли государственную границу. Лукашенко отметил, что страна "потратила огромные средства", чтобы сбить дроны-камикадзе, которые летели в Польшу.
Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что проинформировал Польшу о беспилотниках, которые направлялись в ее воздушное пространство, и добавил, что ему якобы не было известно, чьи они.
Удар российских беспилотников по Польше
Напомним, в ночь на среду, 10 сентября, российские дроны-камикадзе нарушили воздушное пространство Польши – страна отражала атаку с привлечением авиации. Польский премьер-министр Дональд Туск подтвердил ночную атаку дронами и подчеркнул, что это была "масштабная провокация". В результате инцидента останавливалась работа аэропортов в польских городах – в частности, Варшаве, Жешуве и Люблине.
На фоне атаки дронов-камикадзе Польша усилила меры безопасности и ввела срочную готовность территориальной обороны (WOT) в приграничных регионах. Кроме того, Туск сообщил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 договора и начала консультации с партнерами по усилению ПВО страны.
Беларусь предупредила Польшу о подлете беспилотников
Начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко заявил, что его страна проинформировала Польшу и Литву об угрозе нарушения их воздушного пространства беспилотниками. Он сообщил, что происходило "постоянное отслеживание беспилотных летательных аппаратов, потерявших курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон".
Муравейко отметил, что часть "заблудившихся" дронов была уничтожена белорусской ПВО над ее территорией. Информирование Польши, по его словам, позволило польским силам обороны оперативно отреагировать на действия беспилотников.
Отдельно Павел Муравейко сообщил, что Польша также информировала белорусские силы обороны "о приближении к границе Республики Беларусь неустановленных летательных аппаратов с территории Украины".
Ранее мы сообщали, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, вторжение российских дронов в Польшу – это проверка российского диктатора, на что способно НАТО.
Также РБК-Украина писало, что польский президент Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.