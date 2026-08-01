Російські дрони на Одещині поранили двох дітей, дівчинка у важкому стані

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, російський дрон влучив у багатоповерхівку у центрі Одеси.

Одещина перебуває під постійними комбінованими ударами - росіяни застосовують ударні дрони та ракети різних типів. Через щільність атак у регіоні фіксують щонайменше 10 повітряних тривог на добу.