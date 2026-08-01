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Российские дроны в Одесской области ранили двоих детей, девочка в тяжелом состоянии

16:32 01.08.2026 Сб
1 мин
Дети получили обломочные ранения
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: В Одесской области двое детей ранены из-за атаки дронов РФ (Getty Images)

В результате российской атаки беспилотниками на Подольский район Одесской области пострадали двое малолетних детей - 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика – как средней тяжести.

По словам главы ОВА, медики оказывают детям всю необходимую помощь и борются за их здоровье.

Напомним, сегодня, 1 августа, российский дрон попал в многоэтажку в центре Одессы.

Одещина находится под постоянными комбинированными ударами – россияне применяют ударные дроны и ракеты разных типов. Из-за плотности атак в регионе фиксируют не менее 10 воздушных тревог в сутки.

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