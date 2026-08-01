Российские дроны в Одесской области ранили двоих детей, девочка в тяжелом состоянии

Обоих детей госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, мальчика – как средней тяжести.

По словам главы ОВА, медики оказывают детям всю необходимую помощь и борются за их здоровье.