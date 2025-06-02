Російські дрони атакували Слов’янськ: пошкоджено адмінбудівлі та багатоповерхівки

У Слов’янську вночі пролунав черговий обстріл російськими дронами. Пошкоджено адмінбудівлі та багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МВА Слов'янська Вадима Ляха.

За словами голови МВА Вадима Ляха, постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідацією наслідків.

Як повідомляється, у результаті атаки пошкоджено адміністративні будівлі, кафе та багатоповерхівки в центральній частині міста.

Сьогодні, 2 червня Слов’янськ знову зазнав ворожого обстрілу. Близько четвортої ранку по місту було випущено безпілотники "Герань-2".

Атака на Слов’янськ

Нагадаємо, що 27 січня російські війська атакували Слов'янськ, завдавши ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

3 січня російські війська завдали удару авіабомбою з модулем УМПК по приватному сектору Слов'янська, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед яких дворічна дитина.

22 вересня 2024 року окупанти скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Внаслідок атаки були постраждалі.

А наприкінці серпня 2024 року росіяни атакували Слов'янськ касетними снарядами. У місті виникли проблеми зі світлом.

У ніч на 31 жовтня 2024 року Росія обстріляла Краматорськ та Слов'янськ. В Краматорську постраждала промислова зона, а в Слов'янську було пошкоджено комбінат.

Крім того, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

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