Армія РФ вдарила "Іскандером" по Слов'янську (відео)

Російська армія рано зранку 27 січня атакувала місто Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха у Facebook та Генштаб ЗСУ.

Ворожа ракета влучила у керамічний цех. За словами Ляха, він майже повністю зруйнований.

Внаслідок атаки також постраждали прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

На щастя, через обстріл з боку окупантів ніхто постраждав.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що росіяни вдарили по Слов'янську з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

"Зранку російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Удар по Мирнограду

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські загарбники вдарили двома ракетами по місту Мирноград Донецької області. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор. Пошкоджено приватні і багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди.

Внаслідок ворожої атаки отримали поранення шість місцевих мешканців - троє чоловіків віком 25, 40 й 49 років, 37-річна жінка та її 16-річна донька. Також постраждала дівчинка 8 років.