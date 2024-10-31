Росіяни вночі атакували Краматорськ та Слов'янськ: стали відомі наслідки
У ніч на 31 жовтня РФ обстріляла Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. Удари у першому випадку припали на промзону, у другому - по комбінату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВА Краматорська Олександра Гончаренка, Telegram глави МВА Слов'янська Вадима Ляха.
Краматорськ
Вночі окупанти завдали удару по Краматорську, зокрема, по промисловій зоні.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки російського терору", - зазначив голова МВА Олександр Гончаренко.
Слов'янськ
Сьогодні вночі було гучно і у Слов'янську.
"Недобрий ранок у Словʼянську в останній день жовтня. Сьогодні вночі знов було гучно", - розповів голова МВА Вадим Лях.
Зокрема, за його даними, "прильот" стався у адмінбудівлю "Донрибкомбінату", у селищі Мирному.
"Пошкоджено також прилеглі будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив він.
Обстріли Краматорська та Слов'янська
Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Зокрема, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.
Крім того, 2 жовтня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Удар припав на готель, одна людина була поранена.
Додамо, що в ніч на 31 жовтня РФ запустила по Україні 43 дрони та 12 ракет. Зокрема, окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 Краматорськом з Ростовської області. ППО збила дві ракети Х-59/69 у Одеській області та 17 дронів.
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