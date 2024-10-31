Росіяни вночі атакували Краматорськ та Слов'янськ: стали відомі наслідки

У ніч на 31 жовтня РФ обстріляла Краматорськ та Слов'янськ Донецької області. Удари у першому випадку припали на промзону, у другому - по комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВА Краматорська Олександра Гончаренка, Telegram глави МВА Слов'янська Вадима Ляха.

"Пошкоджено також прилеглі будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив він.

Зокрема, за його даними, "прильот" стався у адмінбудівлю "Донрибкомбінату", у селищі Мирному.

"Недобрий ранок у Словʼянську в останній день жовтня. Сьогодні вночі знов було гучно", - розповів голова МВА Вадим Лях.

Сьогодні вночі було гучно і у Слов'янську.

Обстріли Краматорська та Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Зокрема, російські війська атакували Краматорськ Донецької області 6 жовтня. Під удар потрапила пожежна частина.

Крім того, 2 жовтня російські війська атакували Слов'янськ Донецької області. Удар припав на готель, одна людина була поранена.

Додамо, що в ніч на 31 жовтня РФ запустила по Україні 43 дрони та 12 ракет. Зокрема, окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 Краматорськом з Ростовської області. ППО збила дві ракети Х-59/69 у Одеській області та 17 дронів.

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