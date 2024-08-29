РФ атакувала Слов'янськ касетними снарядами, виникли проблеми зі світлом
Російські війська знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Окупанти застосували касетні снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Як пише ЗМІ з посиланням на свідчення місцевих жителів, війська РФ завдали удару по Слов'янську касетними боєприпасами.
Через обстріл у деяких районах пропало світло.
Обстріли Слов'янська
Російські війська постійно обстрілюють Слов'янськ Донецької області.
Так, 27 серпня російські війська обстріляли територію в районі траси "Харків - Довжанськ". Пролунали три вибухи. Обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено АЗС, три легкові автомобілі та будівлю готелю.
А у квітні РФ атакувала промзону у Слов'янську. Тоді постраждали двоє людей.
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