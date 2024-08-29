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РФ атакувала Слов'янськ касетними снарядами, виникли проблеми зі світлом

Слов'янськ, Четвер 29 серпня 2024 10:50
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РФ атакувала Слов'янськ касетними снарядами, виникли проблеми зі світлом Фото: росіяни обстріляли Слов'янськ касетними боєприпасами 29 серпня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Окупанти застосували касетні снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як пише ЗМІ з посиланням на свідчення місцевих жителів, війська РФ завдали удару по Слов'янську касетними боєприпасами.

Через обстріл у деяких районах пропало світло.

Обстріли Слов'янська

Російські війська постійно обстрілюють Слов'янськ Донецької області.

Так, 27 серпня російські війська обстріляли територію в районі траси "Харків - Довжанськ". Пролунали три вибухи. Обійшлося без постраждалих, але було пошкоджено АЗС, три легкові автомобілі та будівлю готелю.

А у квітні РФ атакувала промзону у Слов'янську. Тоді постраждали двоє людей.

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