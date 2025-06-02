Российские дроны атаковали Славянск: повреждены админздания и многоэтажки

В Славянске ночью раздался очередной обстрел российскими дронами. Повреждены админздания и многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВА Славянска Вадима Ляха.

По словам главы МВА Вадима Ляха, пострадавших нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.

Как сообщается, в результате атаки повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части города.

Сегодня, 2 июня Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Около четырех часов утра по городу были выпущены беспилотники "Герань-2".

Атака на Славянск

Напомним, что 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.

22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.

А в конце августа 2024 года россияне атаковали Славянск кассетными снарядами. В городе возникли проблемы со светом.

В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.

Кроме того, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

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