Российские дроны атаковали Славянск: повреждены админздания и многоэтажки
В Славянске ночью раздался очередной обстрел российскими дронами. Повреждены админздания и многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВА Славянска Вадима Ляха.
Сегодня, 2 июня Славянск снова подвергся вражескому обстрелу. Около четырех часов утра по городу были выпущены беспилотники "Герань-2".
Как сообщается, в результате атаки повреждены административные здания, кафе и многоэтажки в центральной части города.
По словам главы МВА Вадима Ляха, пострадавших нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий.
Атака на Славянск
Напомним, что 27 января российские войска атаковали Славянск, нанеся ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.
3 января российские войска нанесли удар авиабомбой с модулем УМПК по частному сектору Славянска, в результате чего пострадали четыре человека, среди которых двухлетний ребенок.
22 сентября 2024 года оккупанты сбросили на Славянск авиабомбу весом 250 кг. В результате атаки были пострадавшие.
А в конце августа 2024 года россияне атаковали Славянск кассетными снарядами. В городе возникли проблемы со светом.
В ночь на 31 октября 2024 года Россия обстреляла Краматорск и Славянск. В Краматорске пострадала промышленная зона, а в Славянске был поврежден комбинат.
Кроме того, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.
Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.
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