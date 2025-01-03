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Росіяни вдарили авіабомбою по Слов'янську: четверо постраждалих, серед них дитина

Слов'янськ, Донецька область, П'ятниця 03 січня 2025 19:27
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Росіяни вдарили авіабомбою по Слов'янську: четверо постраждалих, серед них дитина Фото: росіяни вдарили авіабомбою по Слов'янську (t.me/mvs_ukrainе)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у п'ятницю, 3 січня, вдарили по приватному сектору у Слов'янську авіабомбою з модулем УМПК. Постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Четверо людей, серед них - дворічна дитина, отримали поранення унаслідок російського обстрілу Слов’янська", - йдеться в повідомленні.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога.

Попередньо, росіяни вдарили по приватному сектору міста авіабомбою з модулем УМПК.

Внаслідок удару зруйновано і пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. На місці працюють необхідні служби.

Фото: наслідки удару РФ по Слов'янську (t.me/mvs_ukrainе)

Обстріл України 3 січня

У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 60 з них. Ще 26 були локаційно втрачені.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних дронів по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях. Зокрема, російські окупанти дроном вдарили по житловому будинку в Краматорську.

Також збиті "Шахеди" завдали шкоди й у Київській області. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто, є загиблий та постраждалі.

Також через атаку РФ постраждала жінка в Києві. Падіння уламків зафіксовано у двох районах столиці.

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Унаслідок атаки загиблих немає, але є постраждалі.

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