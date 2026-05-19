Російські дрони атакували елеватор Kernel на Хмельниччині

Елеватор зазнав пошкоджень 18 травня під час чергової атаки російських БПЛА по території України. Внаслідок удару на підприємстві були пошкоджені складські приміщення та ємності, де зберігалося зерно. Через руйнування частина збіжжя висипалася.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки працівники підприємства не постраждали.

Наразі на місці фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та встановлюють обсяг збитків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

Атака російських безпілотників

У ніч проти 18 травня Хмельницька область кілька годин поспіль перебувала під атакою російських безпілотників. У регіоні неодноразово лунали сигнали повітряної тривоги, а сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі.

Силами ППО вдалося вночі збити 29 ворожих безпілотників на території області.