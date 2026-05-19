Российские дроны атаковали элеватор Kernel в Хмельницкой области

Элеватор получил повреждения 18 мая во время очередной атаки российских БПЛА по территории Украины. В результате удара на предприятии были повреждены складские помещения и емкости, где хранилось зерно. Из-за разрушений часть зерна высыпалась.

В компании сообщили, что в результате атаки работники предприятия не пострадали.

Сейчас на месте специалисты оценивают масштабы повреждений и устанавливают объем ущерба. Также продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Атака российских беспилотников

В ночь на 18 мая Хмельницкая область несколько часов подряд находилась под атакой российских беспилотников. В регионе неоднократно раздавались сигналы воздушной тревоги, а силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели.

Силами ПВО удалось ночью сбить 29 вражеских беспилотников на территории области.