Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Российские дроны атаковали элеватор Kernel в Хмельницкой области

19:52 19.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о последствиях атаки на элеватор в Хмельницкой области?
aimg Юлия Голованова
Фото: Поврежденный элеватор Kernel в Хмельницкой области (Кернел)

В Хмельницкой области в результате атаки российских беспилотников 18 мая, поврежден элеватор компании Kernel. Из-за разрушения складских емкостей часть зерна высыпалась.

Элеватор получил повреждения 18 мая во время очередной атаки российских БПЛА по территории Украины. В результате удара на предприятии были повреждены складские помещения и емкости, где хранилось зерно. Из-за разрушений часть зерна высыпалась.

В компании сообщили, что в результате атаки работники предприятия не пострадали.

Сейчас на месте специалисты оценивают масштабы повреждений и устанавливают объем ущерба. Также продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Атака российских беспилотников

В ночь на 18 мая Хмельницкая область несколько часов подряд находилась под атакой российских беспилотников. В регионе неоднократно раздавались сигналы воздушной тревоги, а силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели.

Силами ПВО удалось ночью сбить 29 вражеских беспилотников на территории области.

Напомним, ночью 19 мая российские войска атаковали беспилотниками Холодногорский и Новобаварский районы Харькова. В городе вспыхнули пожары и были повреждены жилые дома.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области, повредив критически важное оборудование.

