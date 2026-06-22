Російські аграрії не зможуть зібрати врожай через ситуацію з пальним

Незадовго до старту жнивної кампанії російський аграрний сектор зіткнувся з гострою нестачею пального та різким зростанням його вартості через що збір врожаю опинився під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Центру протидії дезінформації" при РНБО.

Відомо, що в регіонах Росії ситуація наближається до критичної - аграрії скаржаться на стрімке подорожчання пального та заявляють про нестачу коштів для проведення збиральної кампанії.

За даними Центру, представники галузі відкрито попереджають про ризики зриву жнив через високу вартість пального. Водночас російські урядові структури у своїх звітах продовжують стверджувати, що аграрний сектор нібито повністю забезпечений необхідними ресурсами.

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"Ситуація на місцях катастрофічна: аграрії масово заявляють про "непосильну вартість" пального та відкрито попереджають, що через брак коштів вони не зможуть зібрати врожай. Водночас урядові структури і відомства РФ у своїх звітах малюють паралельну реальність про "повне забезпечення галузі пальним", - зазначили у ЦПД.

У ЦПД наголосили, що паливна криза вкотре демонструє справжні пріоритети Кремля, який спрямовує основні ресурси на забезпечення армії та військово-промислового комплексу.

За оцінкою струтктури при РНБО, значна частина доступного пального використовується для потреб війська або експортується за "сірими" схемами для отримання валютної виручки. Натомість цивільні галузі економіки, зокрема сільське господарство, фінансуються за залишковим принципом.

"Усі доступні ресурси спрямовуються або на задоволення потреб військово-промислового комплексу й армії або на "сірий" експорт заради валютної виручки. Цивільний сектор, зокрема сільське господарство, від якого залежить добробут населення, забезпечується за залишковим принципом", - констатували у Центрі протидії дезінформації.