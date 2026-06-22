Российские аграрии не смогут собрать урожай из-за ситуации с топливом

Незадолго до начала уборочной кампании российский аграрный сектор столкнулся с острой нехваткой топлива и резким ростом его стоимости, из-за чего уборка урожая оказалась под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра по противодействию дезинформации" при СНБО.

Известно, что в регионах России ситуация приближается к критической - аграрии жалуются на стремительное подорожание топлива и заявляют о нехватке средств для проведения уборочной кампании.

По данным Центра, представители отрасли открыто предупреждают о рисках срыва уборки урожая из-за высокой стоимости топлива. В то же время российские правительственные структуры в своих отчетах продолжают утверждать, что аграрный сектор якобы полностью обеспечен необходимыми ресурсами.

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"Ситуация на местах катастрофическая: аграрии массово заявляют о "непосильной стоимости" топлива и открыто предупреждают, что из-за нехватки средств они не смогут собрать урожай. В то же время правительственные структуры и ведомства РФ в своих отчетах рисуют параллельную реальность о "полном обеспечении отрасли топливом", - отметили в ЦПД.

В ЦПД подчеркнули, что топливный кризис в очередной раз демонстрирует истинные приоритеты Кремля, который направляет основные ресурсы на обеспечение армии и военно-промышленного комплекса.

По оценке структуры при СНБО, значительная часть доступного топлива используется для нужд войск или экспортируется по "серым" схемам для получения валютной выручки. Зато гражданские отрасли экономики, в частности сельское хозяйство, финансируются по остаточному принципу.

"Все доступные ресурсы направляются либо на удовлетворение потребностей военно-промышленного комплекса и армии, либо на "серый" экспорт ради валютной выручки. Гражданский сектор, в частности сельское хозяйство, от которого зависит благосостояние населения, обеспечивается по остаточному принципу", - констатировали в Центре противодействия дезинформации.