Дефіцит бензину в Росії посилюється, але Кремль намагається це приховувати, - ISW

Дефіцит бензину та зростання цін охоплюють дедалі більше регіонів Росії, тоді як влада намагається применшити масштаби проблеми та заспокоїти населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські чиновники продовжують намагатися пом'якшити наслідки зростання цін на пальне на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. Водночас незалежні та опозиційні російські медіа повідомляють про дедалі помітніші проблеми із забезпеченням бензином у різних частинах країни.

Зокрема, санкт-петербурзьке видання "Фонтанка" повідомило про дефіцит пального та підвищення цін у низці регіонів, включно з Санкт-Петербургом, Воронежем і Тулою. За даними журналістів, труднощі виникають навіть у містах, які раніше не стикалися з подібними проблемами.

Крім того, російські споживачі дедалі частіше висловлюють невдоволення нестабільними цінами та різною доступністю пального залежно від регіону. Частина мереж автозаправних станцій, які не належать великим нафтовим компаніям, уже підвищила ціни, щоб компенсувати можливі втрати.

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В ISW звернули увагу, що регіональна влада дедалі частіше змушена реагувати на ситуацію. Так, чиновники Саратовської області обговорювали можливість встановлення граничних цін на АЗС через перебої з постачанням і підвищений попит.

Тим часом, за інформацією видання "Важные истории", у Тверській області запровадили тимчасові обмеження на продаж бензину на автозаправних станціях компаній "Сургутнефтегаз" і "Татнефть".

Подібні проблеми підтвердили й у Тульській області, де місцева влада повідомила про нестачу пального на окремих заправках. Причинами назвали логістичні труднощі та збільшення попиту.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російському уряду буде дедалі складніше стримувати наслідки дефіциту та стабілізувати ціни на пальне. В ISW вважають, що подальші удари по енергетичній інфраструктурі РФ можуть посилити вже наявні проблеми та поглибити нестачу бензину в країні.