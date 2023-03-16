Російське військове керівництво навмисно наказало збити американський Reaper, - NBC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Про це виданню повідомили три американських чиновника, близьких до розвідки. Двоє з них наголосили, що план Росії був у тому, щоб збити дрон з курса, або вимкнути його системи спостереження.

За їхніми словами це було "навмисне рішення військового керівництва РФ діяти агресивно при перехопленні".

Один з них зазначив, що у нього немає доказів, що ці накази йшли напряму від Путіна, але двоє інших наголосили, що їх віддали на "найвищому рівні".