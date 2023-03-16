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Російське військове керівництво навмисно наказало збити американський Reaper, - NBC

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Четвер 16 березня 2023 02:49
Російське військове керівництво навмисно наказало збити американський Reaper, - NBC Фото: керівництво РФ навмисно прийняло рішення про збиття дрона США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Військове керівництво РФ на "найвищому рівні" затвердило агресивні дії проти американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Про це виданню повідомили три американських чиновника, близьких до розвідки. Двоє з них наголосили, що план Росії був у тому, щоб збити дрон з курса, або вимкнути його системи спостереження.

За їхніми словами це було "навмисне рішення військового керівництва РФ діяти агресивно при перехопленні".

Один з них зазначив, що у нього немає доказів, що ці накази йшли напряму від Путіна, але двоє інших наголосили, що їх віддали на "найвищому рівні".

Нагадаємо, 14 березня російський літак Су-27 зіткнувся з американським дронои MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від берегів Криму.

При цьому в США припускають, що збитий безпілотник можуть не дістати з Чорного моря.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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