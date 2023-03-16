Російське військове керівництво навмисно наказало збити американський Reaper, - NBC
Військове керівництво РФ на "найвищому рівні" затвердило агресивні дії проти американського безпілотника MQ-9 Reaper, збитого над Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
Про це виданню повідомили три американських чиновника, близьких до розвідки. Двоє з них наголосили, що план Росії був у тому, щоб збити дрон з курса, або вимкнути його системи спостереження.
За їхніми словами це було "навмисне рішення військового керівництва РФ діяти агресивно при перехопленні".
Один з них зазначив, що у нього немає доказів, що ці накази йшли напряму від Путіна, але двоє інших наголосили, що їх віддали на "найвищому рівні".
Нагадаємо, 14 березня російський літак Су-27 зіткнувся з американським дронои MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від берегів Криму.
При цьому в США припускають, що збитий безпілотник можуть не дістати з Чорного моря.
Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.