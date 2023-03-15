У США допускають, що збитий дрон можуть не дістати з Чорного моря

США можуть ніколи не дістати з Чорного моря безпілотник MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джона Кірбі у коментарі CNN .

"Я не впевнений, що ми зможемо його дістати. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути", - сказав він.

При цьому Кірбі зазначив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона.

"Я, звичайно, не можу говорити про зусилля Росії або те, що вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води. Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі", - додав він.

Нагадаємо, вчора російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий. Зіткнення сталося за 120 кілометрів від Криму.

Туреччина може дозволити американським військам пройти через Босфор, щоб забрати збитий безпілотник.

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