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У США допускають, що збитий дрон можуть не дістати з Чорного моря

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США, Середа 15 березня 2023 14:37
У США допускають, що збитий дрон можуть не дістати з Чорного моря Фото: Джон Кірбі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США можуть ніколи не дістати з Чорного моря безпілотник MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джона Кірбі у коментарі CNN.

"Я не впевнений, що ми зможемо його дістати. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Цього може й не бути", - сказав він.

При цьому Кірбі зазначив, що США зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність дрона.

"Я, звичайно, не можу говорити про зусилля Росії або те, що вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води. Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі", - додав він.

Нагадаємо, вчора російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським дроном MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий. Зіткнення сталося за 120 кілометрів від Криму.

Туреччина може дозволити американським військам пройти через Босфор, щоб забрати збитий безпілотник.

Усе, що відомо про інцидент над Чорним морем, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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