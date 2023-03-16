Российское военное руководство намеренно приказало сбить американский Reaper, - NBC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Об этом изданию сообщили три американских чиновника, близких к разведке. Двое из них подчеркнули, что план России заключался в том, чтобы сбить дрон с курса, или выключить его системы наблюдения.

По их словам, это было "преднамеренное решение военного руководства РФ действовать агрессивно при перехвате".

Один из них отметил, что у него нет доказательств, что эти приказы шли напрямую от Путина, но два других подчеркнули, что их отдали на "высшем уровне".