Російська "Транснефть" може скоротити видобуток нафти через атаки дронів, - Reuters

Російський монополіст нафтопровідного транспорту "Транснефть" попередив виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток після атак українських дронів на важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомили джерела агентства, "Транснефть", яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої в Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі.
Компанія також попередила виробників, що може бути змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.
За даними співрозмовників Reuters, атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.
Сама "Транснефть" не відповіла на запити про коментарі.
Нагадаємо, у ніч на 16 вересня Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська область, РФ) зазнав чергової атаки дронів. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.
13 вересня російські медіа повідомили, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. Даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.
Також у ніч на Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області значно скоротив переробку нафти після атаки українських дронів 14 вересня. Цей НПЗ - один із найбільших у Росії.