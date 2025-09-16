Российская "Транснефть" может сократить добычу нефти из-за атак дронов, - Reuters

Как сообщили источники агентства, "Транснефть", которая обрабатывает более 80% всей нефти, добытой в России, в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний хранить нефть в своей трубопроводной системе.

Компания также предупредила производителей, что может быть вынуждена принять меньше нефти, если ее инфраструктура подвергнется дальнейшим повреждениям.

По данным собеседников Reuters, атаки могут заставить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конце концов сократить добычу.

Сама "Транснефть" не ответила на запросы о комментариях.