Российская нефть рекордно обесценилась после санкций США: что происходит на рынке
Цена российской нефти рекордно упала за последний год на фоне санкций США, заставивших экспортеров пересмотреть схемы поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".
По данным издания, последний раз дисконт Urals в Приморске превышал 15 долларов за баррель в начале года после введения санкций США против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и 180 танкеров.
Тогда рынок стабилизировался примерно за три недели.
По оценке экспертов, на этот раз, как и раньше, дисконты временно вырастут, но вскоре вернутся к уровню начала осени.
В то же время ключевые импортеры российской нефти - Индия и Китай - осторожно относятся к закупкам.
По данным Bloomberg, пять крупнейших индийских НПЗ не разместили ни одного заказа на российскую нефть на декабрь, хотя в 2025 году на них приходилось около двух третей российского экспорта в Индию.
Также от закупок отказались ведущие китайские государственные компании, включая Sinopec и PetroChina.
Санкции США
Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о новом санкционном пакете против российского энергетического сектора. В список ограничений попали нефтяные компании России - "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
В тот же день Европейский Союз официально одобрил новый пакет санкций против России. Новые ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.
На фоне этого несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов. В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ.
Таким образом завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам.
Как страны ЕС пытаются спасти свои НПЗ
Молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева.
А вот Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.