Російська економіка прискорено погіршується, але є нюанс, - політолог

Преображенський зазначив, що якщо використовувати терміни з російського "новоязу", то російська економіка знаходиться у стадії "негативного зростання".

"Ми бачимо виразне прискорення негативного зростання, тому що так чи інакше, на плаву тримаються кілька секторів типу банківського, а в решті йде ефект карткового будиночка. Тобто десь щось падає, відповідно, звідти закінчується приплив грошей до іншої сфери", - зазначив він.

Умовно кажучи, пояснює політолог, якщо немає будівельного ринку, немає будівельних матеріалів. Немає будівельних матеріалів - стоїть будівництво. Немає будівництва - це впливає на інші моменти. Такий ефект карткового будиночка зараз спостерігається в усіх сферах російської економіки. Значно зросла кількість підприємств, на яких припиняються виплати грошей.

"Але Путін упевнений, що воно відскочить і повернеться, що треба просто зазнати терпіння. Завжди так було, буде так і цього разу. Економіка, якщо її не зарегулювати надто сильно, чого він не дає зробити адміністративно-командними радянськими методами, вона сама себе вилікує", - зазначив Преображенський.

При цьому, за його словами, зараз важко сказати, наскільки ця ситуація патова та коли вона призведе до глибокої кризи. Зараз можна побачити не всі ресурси, оскільки РФ тотально фальсифікує статистику. Можливо, навіть більшість російської влади не розуміє ситуації.

З іншого боку, чиновники в Росії "б'ють на всі дзвони" - особливо спеціалісти з економіки, технократи та глава Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна. Це хороший сигнал.

"Вони регулярно говорять про те, що проблеми наростають, і треба щось із цим робити. А Путін не реагує. І тут велика надія на те, що як Путін може зірвати переговори, які з раціонального погляду йому вигідні, так само він може угробити економіку, яка б інакше витримала, якби її підтримали правильними методами", - резюмував Преображенський.