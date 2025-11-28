Российская экономика ускоренно ухудшается, но есть нюанс, - политолог

Преображенский отметил, что если использовать термины из российского "новояза", то российская экономика находится в стадии "отрицательного роста".

"Мы видим отчетливое ускорение отрицательного роста, потому что так или иначе, на плаву держатся несколько секторов типа банковского, а в остальных идет эффект карточного домика. То есть где-то что-то падает, соответственно, оттуда заканчивается приток денег в другую сферу", - отметил он.

Условно говоря, объясняет политолог, если нет строительного рынка, нет строительных материалов. Нет строительных материалов - стоит строительство. Нет строительства - это влияет на другие моменты. Такой эффект карточного домика сейчас наблюдается во всех сферах российской экономики. Значительно возросло количество предприятий, на которых прекращаются выплаты денег.

"Но Путин уверен, что оно отскочит и вернется, что надо просто потерпеть. Всегда так было, будет так и в этот раз. Экономика, если ее не зарегулировать слишком сильно, чего он не дает сделать административно-командными советскими методами, она сама себя вылечит", - отметил Преображенский.

При этом, по его словам, сейчас трудно сказать, насколько эта ситуация патовая и когда она приведет к глубокому кризису. Сейчас можно увидеть не все ресурсы, поскольку РФ тотально фальсифицирует статистику. Возможно, даже большинство российских властей не понимает ситуации.

С другой стороны, чиновники в России "бьют во все колокола" - особенно специалисты по экономике, технократы и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Это хороший сигнал.

"Они регулярно говорят о том, что проблемы нарастают, и надо что-то с этим делать. А Путин не реагирует. И здесь большая надежда на то, что как Путин может сорвать переговоры, которые с рациональной точки зрения ему выгодны, так же он может угробить экономику, которая бы иначе выдержала, если бы ее поддержали правильными методами", - резюмировал Преображенский.