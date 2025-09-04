Російська економіка вийшла в нуль: глава Сбербанку оголосив про початок стагнації
Економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан "технічної стагнації".
Про це заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".
"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", - сказав Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.
Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася.
Роль ключової ставки
Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%, і цього рівня недостатньо для стимулювання кредитування.
За його оцінкою, пожвавлення економіки можливе тільки при зниженні ставки нижче 12%. В іншому разі ризики рецесії, тобто падіння економки зростатимуть.
Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.
Прогноз щодо кредитів
Глава Ощадбанку також повідомив, що кредитний портфель може перейти до зростання лише в другому півріччі 2025 року. Для цього необхідне пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів.
Він підкреслив, що висока вартість позикових коштів негативно впливає як на бізнес, так і на споживачів. Це обмежує інвестиції та знижує попит.
Перспективи економіки
За словами Грефа, російська економіка залишається під тиском безлічі факторів. Серед них - санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.
Він попередив, що без коригування фінансової політики економіка ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.
Прогнози
Міжнародний валютний фонд очікує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.
За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.
За останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.
Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю".
Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу. У цей період рівень виробництва, зайнятості та доходів не збільшується, економіка не розвивається.
Рецесія - це різкіше і помітніше падіння економічної активності, зазвичай вимірюване скороченням ВВП.