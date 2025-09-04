ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російська економіка вийшла в нуль: глава Сбербанку оголосив про початок стагнації

Росія, Четвер 04 вересня 2025 09:49
UA EN RU
Російська економіка вийшла в нуль: глава Сбербанку оголосив про початок стагнації Фото: Герман Греф (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан "технічної стагнації".

Про це заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", - сказав Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.

Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася.

Роль ключової ставки

Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%, і цього рівня недостатньо для стимулювання кредитування.

За його оцінкою, пожвавлення економіки можливе тільки при зниженні ставки нижче 12%. В іншому разі ризики рецесії, тобто падіння економки зростатимуть.

Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Прогноз щодо кредитів

Глава Ощадбанку також повідомив, що кредитний портфель може перейти до зростання лише в другому півріччі 2025 року. Для цього необхідне пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів.

Він підкреслив, що висока вартість позикових коштів негативно впливає як на бізнес, так і на споживачів. Це обмежує інвестиції та знижує попит.

Перспективи економіки

За словами Грефа, російська економіка залишається під тиском безлічі факторів. Серед них - санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.

Він попередив, що без коригування фінансової політики економіка ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.

Прогнози

Міжнародний валютний фонд очікує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.

За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.

За останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю".

Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу. У цей період рівень виробництва, зайнятості та доходів не збільшується, економіка не розвивається.

Рецесія - це різкіше і помітніше падіння економічної активності, зазвичай вимірюване скороченням ВВП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сбербанк России
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії