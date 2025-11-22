ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Все йде на війну? У РФ фіксують обвал експорту озброєнь, - розвідка

Субота 22 листопада 2025 12:46
UA EN RU
Все йде на війну? У РФ фіксують обвал експорту озброєнь, - розвідка Фото: у РФ фіксують обвал експорту озброєнь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Російській Федерації на фоні повномасштабного вторгнення в Україну спостерігається обвал ринку експорту озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, до 2022 року РФ отримувала близько 14 млрд доларів щороку від цього напрямку експорту, але у 2024 році доходи катастрофічно впали. Дані Jamestown Foundation підтверджують стрімке падіння: 12,5 млрд у 2021 році, 8 млрд у 2022-му, 3 млрд у 2023-му і лише 1 млрд доларів у 2024-му.

За оцінками Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), частка Росії на глобальному ринку озброєнь у 2024 році скоротилася з 21 % до 7,8 %. Географія постачань також звужується: з 47 країн у 2018–2022 роках до 33 у 2024-му, причому більшість – держави Азії та Океанії. Найбільші покупці – Індія, Китай та Казахстан – також скорочують закупівлі.

Попри заяви російських чиновників про "майбутнє відновлення" і портфель замовлень на понад 60 млрд доларів, значна частина контрактів не підтверджена та залежить від клієнтів із низькою платоспроможністю. Без російського кредитування ці угоди залишаються радше політичними деклараціями, ніж реальним експортом.

На виставці Dubai Air Show 2025 "Рособоронекспорт" привіз 850 позицій, але майже всі "новітні" зразки виявилися макетами. Це демонструє глибину технологічного відставання та дефіцит боєздатної продукції.

Таким чином, російський оборонно-промисловий комплекс втрачає ринки, технологічно деградує та дедалі більше залежить від замовників з Африки та Близького Сходу. У найближчій перспективі падіння експорту лише прискориться.

Економіка Росії занепадає

Російська економіка продовжує втрачати стійкість на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.

Ще 4 вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.

Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що після короткочасного “військового буму” російська економіка повернеться до стагнації й продовжить втрачати позиції порівняно як із розвиненими державами, так і з країнами, що розвиваються.

Згідно з липневим прогнозом МВФ, у 2025 році зростання ВВП Росії сповільниться до 0,9%, а у 2026-му - до 1,0%. Для порівняння, у 2024 році показник становив 4,1%.

Попри спроби влади демонструвати "економічну стабільність", за оцінками аналітиків, Росія нині витрачає на війну проти України близько половини державного бюджету, що лише поглиблює внутрішню кризу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті