Російська делегація прибула в Саудівську Аравію на переговори

Інформацію про прибуття російської делегації на зустріч із представниками США підтвердив один із її учасників, сенатор Григорій Карасін.

"Делегація (Росії - ред.) прибула до Ер-Ріяда, переговори почнуться завтра вранці", - зазначив він.

Також сьогодні близько 18:00 години сьогодні стало відомо, що в столиці Саудівської Аравії почалася зустріч делегацій України та США. Сторони обговорюють пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що сьогодні команди працюють над низкою складних технічних питань. Зокрема, у складі української делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

Спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

А сьогодні радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня обговорюватимуться зокрема питання припинення вогню в Чорному морі.

"На цьому тижні тепер ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю в Чорному морі", - зазначив Волц.