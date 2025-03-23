Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию на переговоры

Информацию о прибытии российской делегации на встречу с представителями США подтвердил один из ее участников, сенатор Григорий Карасин.

"Делегация (России - ред.) прибыла в Эр-Рияд, переговоры начнутся завтра утром", - отметил он.

Также сегодня около 18:00 часов сегодня стало известно, что в столице Саудовской Аравии началась встреча делегаций Украины и США. Стороны обсуждают предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что сегодня команды работают над рядом сложных технических вопросов. В частности, в составе украинской делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта украинские чиновники снова встретятся с американскими в Саудовской Аравии. Встреча состоится на уровне технических команд. По его словам, в этот день у США запланирована встреча с Россией в Саудовской Аравии.

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил, что США отправят в Саудовскую Аравию команды на непрямые переговоры с Украиной и РФ.

А сегодня советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться в частности вопрос прекращения огня в Черном море.

"На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море", - отметил Уолтц.