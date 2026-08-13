У потязі було 340 людей: як виглядає рейс, який атакував дрон на Одещині

Стало відомо, як виглядає поїзд, який вранці 13 серпня потрапив під ворожий удар "Шахеда".

Як повідомляє РБК-Україна , фото та відео наслідків опублікували президент України Володимир Зеленський та ДСНС України .

Як відомо, унаслідок удару загинули машиніст та його помічник. Пасажири, яких було 340 на момент удару, не постраждали. Їх автобусами доставили до Одеси.

"І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", - сказав президент.

Також Зеленський закликав світ до рішучої відповіді на підступні удри окупантів та посилення української ППО.

"Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей", - додали у ДСНС.

На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що кабіна машиніста вщент зруйнована.

"Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться у заяві.