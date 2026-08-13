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У потязі було 340 людей: як виглядає рейс, який атакував дрон на Одещині

12:14 13.08.2026 Чт
1 хв
Росіяни знали, що цілять в цивільний об'єкт
aimg Олена Чупровська
У потязі було 340 людей: як виглядає рейс, який атакував дрон на Одещині Фото: наслідки обстрілу поїзда в Одеській області (facebook.com oda.odesa)
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Стало відомо, як виглядає поїзд, який вранці 13 серпня потрапив під ворожий удар "Шахеда".

Як повідомляє РБК-Україна, фото та відео наслідків опублікували президент України Володимир Зеленський та ДСНС України.

Як відомо, унаслідок удару загинули машиніст та його помічник. Пасажири, яких було 340 на момент удару, не постраждали. Їх автобусами доставили до Одеси.

"І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", - сказав президент.

Також Зеленський закликав світ до рішучої відповіді на підступні удри окупантів та посилення української ППО.

"Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей", - додали у ДСНС.

На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що кабіна машиніста вщент зруйнована.

"Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, влучання в поїзд Одеської залізниці відбулося сьогодні вранці. Як повідомляється, команда "Укрзалізниці" отримала повідомлення про реактивний дрон, і відправила його машиністу.

Втім, через високу швидкість "Шахеда" та його різкий маневр зупинити локомотив не встигли.

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