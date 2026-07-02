Фото: в России сделали циничное заявление после массированной атаки на Киев (ГСЧС)

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В Министерстве обороны России заявили, что во время массированного удара по Киеву этой ночью оккупанты якобы поразили не жилые дома, а предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны России.

Россияне утверждают, что в Киеве поразили агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "РАДИОНИКС", выпускающее системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Fire Point-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет. Также в российском ведомстве заявили, что якобы поражены: промышленное предприятие, где производили и хранили средства комплекса РЭБ "Лима".

газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.

ракетный агрегатно-подробный завод, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА.

состав ГСМ, обеспечивающий поставку дизеля в киевский гарнизон.

транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА, боевые части и боеприпасы, а также комплектующие к технике. В то же время о поврежденных и разрушенных жилых домах, а также о большом количестве погибших и пострадавших в Киеве в Минобороны РФ традиционно не отчитываются.