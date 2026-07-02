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В России сделали циничное заявление после массированной атаки на Киев

10:45 02.07.2026 Чт
2 мин
Какое оправдание на этот раз придумали оккупанты?
aimg Татьяна Степанова
В России сделали циничное заявление после массированной атаки на Киев Фото: в России сделали циничное заявление после массированной атаки на Киев (ГСЧС)
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В Министерстве обороны России заявили, что во время массированного удара по Киеву этой ночью оккупанты якобы поразили не жилые дома, а предприятие, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны России.

Россияне утверждают, что в Киеве поразили агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО "РАДИОНИКС", выпускающее системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Fire Point-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет.

Также в российском ведомстве заявили, что якобы поражены:

  • промышленное предприятие, где производили и хранили средства комплекса РЭБ "Лима".
  • газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.
  • ракетный агрегатно-подробный завод, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА.
  • состав ГСМ, обеспечивающий поставку дизеля в киевский гарнизон.
  • транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА, боевые части и боеприпасы, а также комплектующие к технике.

В то же время о поврежденных и разрушенных жилых домах, а также о большом количестве погибших и пострадавших в Киеве в Минобороны РФ традиционно не отчитываются.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 2 июля российские войскасовершили массированную комбинированную атакуна Киев с применением беспилотников и ракет разного типа.

В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы.

ГСЧС обнародовала фотографии последствий , на которых задокументирована ликвидация масштабных пожаров в жилых многоэтажках, частном секторе и на складских объектах.

В частности, в Шевченковском районе вспыхнуло трехэтажное нежилое здание – подстанция скорой медицинской помощи .

Всего в Киеве зафиксировано повреждение и разрушение более чем на 30 локациях во всех районах столицы. Есть значительные прямые попадания в жилые дома. Уже известно более 10 погибших и почти 90 пострадавших .

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