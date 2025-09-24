Росіян забиратимуть в армію цілий рік: новий порядок призову

У Росії змінять чинний порядок строкової служби, запровадивши цілорічний призов до армії. Відповідний законопроєкт Держдума ухвалила в першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" та "РИА Новости"
Згідно з документом, призов проводитиметься протягом усього календарного року - з 1 січня по 31 грудня - на підставі указу президента.
Медичне освідчення, професійний психологічний відбір і засідання призовних комісій відбуватимуться постійно, а відправка громадян до місць служби здійснюватиметься у встановлені терміни: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.
Законопроєкт також передбачає, що повістки можна надсилати будь-коли протягом року. У разі, якщо призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для перевірки даних протягом двох тижнів з початку чергового періоду відправки.
Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що нововведення має "розвантажити військкомати", які наразі "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".
Раніше стало відомо, що російському диктатору Володимиру Путіну були представлені плани щодо розширення чисельності російської армії приблизно на 30%, до 1,5 млн осіб.
У серпні 2022 року Путін підписав указ, яким офіційно збільшив чисельність ЗС РФ до 1,15 млн осіб.
Крім того, у Росії набув чинності закон, який підвищив призовний вік для строкової служби з 27 до 30 років. Нижня межа залишилася без змін: громадян призиватимуть на службу з 18 років.
Також в Росії пропонують підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство.