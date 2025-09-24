Росіян забиратимуть в армію цілий рік: новий порядок призову

Згідно з документом, призов проводитиметься протягом усього календарного року - з 1 січня по 31 грудня - на підставі указу президента.

Медичне освідчення, професійний психологічний відбір і засідання призовних комісій відбуватимуться постійно, а відправка громадян до місць служби здійснюватиметься у встановлені терміни: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Законопроєкт також передбачає, що повістки можна надсилати будь-коли протягом року. У разі, якщо призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для перевірки даних протягом двох тижнів з початку чергового періоду відправки.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що нововведення має "розвантажити військкомати", які наразі "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".