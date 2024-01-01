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У РФ збільшили призовний вік. В армію зможуть набирати строковиків у 30 років

Росія, Понеділок 01 січня 2024 21:43
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У РФ збільшили призовний вік. В армію зможуть набирати строковиків у 30 років Архівне фото: В армію РФ зможуть набирати строковиків у 30 років (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Росії набув чинності закон, який збільшив призовний вік. Тепер в армію зможуть набирати людей у 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Insider.

Зазначається, що призовний вік підняли з 27 до 30 років. Нижня планка залишилася колишньою. Росіян зможуть забирати на строкову службу у 18 років.

"Наприкінці липня 2023 року Держдума одразу в другому і третьому читаннях ухвалила поправки до законодавства про зміну призовного віку", - пише видання.

Деякі депутати пропонували підняти планку призовного віку до 50 років. The Insider пише, що набуття чинності закону про підвищення призовного віку торкнеться близько двох мільйонів росіян.

Збільшення армії РФ

У серпні минулого року повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набув чинності з 2023 року.

Також у грудні 2022 року стало відомо, що Путіну 21 грудня було представлено плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб.

Нещодавно Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових. Чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

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