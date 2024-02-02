В Росії пропонують підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство

До Державної думи Росії внесли поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачають підвищення призовного віку до 50 років для іноземців, які отримали громадянство країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Настоящее время ".

У пояснювальній записці рішення внести поправки пояснюють тим, що іноземці, які отримали громадянство Росії, ухиляються від військового обліку або ж отримують громадянство після досягнення граничного призовного віку.

Зазначається, що з першого січня 2024 року верхня межа призовного віку в Росії становить 30 років.

Ініціаторами законопроєкту є депутати:

Олександр Бородай - фракція "Единая Россия";

Олексій Журавльов - фракція "ЛДПР".

Водночас спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що "питання не опрацьовано" й запропонував авторам відкликати документ, оскільки "такі теми, перш ніж вносити в публічну площину, необхідно всебічно обговорювати".

Мобілізація в Росії

Як вважають експерти, ймовірно, до майбутніх виборів президента у Росії навряд чи почнуть проводити справжню мобілізацію.

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, щодня контракти в Росії підписують до 1000-1100 осіб, або приблизно 30 тисяч на місяць.

Також за оцінками ГУР, в Російській Федерації зростає кількість людей, що незадоволені війною в Україні.

Вибори президента в Росії

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти. Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.