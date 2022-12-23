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Британська розвідка оцінила здатність Росії збільшити свою армію

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Україна, П'ятниця 23 грудня 2022 09:05
Британська розвідка оцінила здатність Росії збільшити свою армію Фото: британська розвідка засумнівалася у здатності РФ збільшити армію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президенту РФ Путіну 21 грудня були представлені плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Однак неясно, коли буде досягнуто цього рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. Він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

За даними британської розвідки, це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну.

При цьому в Міноборони Британії зазначають, що залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, "коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні".

Раніше британська розвідка повідомляла, що зрежисовані зустрічі Путіна з генералами спрямовані на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією.

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