Россиян будут забирать в армию круглый год: новый порядок призыва

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" и "РИА Новости"

Согласно документу, призыв будет проводиться в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.

Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить постоянно, а отправка граждан к местам службы будет осуществляться в установленные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект также предусматривает, что повестки можно отправлять в любое время в течение года. В случае, если призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для проверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправки.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".