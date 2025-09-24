Россиян будут забирать в армию круглый год: новый порядок призыва
В России изменят действующий порядок срочной службы, введя круглогодичный призыв в армию. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" и "РИА Новости"
Согласно документу, призыв будет проводиться в течение всего календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
Медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проходить постоянно, а отправка граждан к местам службы будет осуществляться в установленные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Законопроект также предусматривает, что повестки можно отправлять в любое время в течение года. В случае, если призывник не получит вызов, он обязан самостоятельно явиться в военкомат для проверки данных в течение двух недель с начала очередного периода отправки.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что нововведение должно "разгрузить военкоматы", которые сейчас "работают три месяца в году в режиме ошпаренной кошки".
Увеличение армии РФ
Ранее стало известно, что российскому диктатору Владимиру Путину были представлены планы по расширению численности российской армии примерно на 30%, до 1,5 млн человек.
В августе 2022 года Путин подписал указ, которым официально увеличил численность ВС РФ до 1,15 млн человек.
Кроме того, в России вступил в силу закон, который повысил призывной возраст для срочной службы с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась без изменений: граждан будут призывать на службу с 18 лет.
Также в России предлагают повысить призывной возраст для иностранцев, получивших гражданство.