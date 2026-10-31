У Росії заявили, що домовилися з Україною про регулярні гуманітарні місії

Про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

Російська омбудсменка звернула увагу на те, що операції в Олешках передували місяці роботи та переговорів.

"Місія завершилася. Але, на жаль, умови життя в Олешках залишаються вкрай складними. Ми домовилися про проведення регулярних гуманітарних місій, це дуже важливий крок", - написала вона в російській соцмережі Max.

Лантратова також додала, що продовжує спільну роботу з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем.

Що важливо розуміти, українська влада цю заяву поки не підтверджувала і не заперечувала.

Попри це, Лубінець напередодні висловив надію, що гуманітарна місія в Олешках - це лише початок.



"Цей досвід має потенціал стати основою нового механізму реагування на найскладніші гуманітарні кризи - механізму, в центрі якого завжди стоятимуть люди, їхня безпека та право на життя", - наголосив він.