Меланія Трамп уперше відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешок

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Успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ.

Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.