Меланія Трамп уперше відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешок
Успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ.
Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.
"Дружина президента США упреше прокоментувала завершення евакуації жителів Олешок, якій вона сприяла увесь час.
"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала Меланія Трамп.
Також вона зробила репост повідомлення українського омбудсмана Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.
Що важливо розуміти, саме Меланія Трамп була однією з публічних прихильниць запровадження режиму припинення вогню в районі Олешок, щоб врятувати заблокованих там мирних жителів.
"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надії для наших дітей", - додала дружина президента США."
Локальне перемир'я України та РФ
27 жовтня у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.
Український омбудсман Дмитро Лубинець повідомив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках минули без порушень.
Згодом також стало відомо, що Київ і Москва погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.
А 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що евакуйовані жителі Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині.