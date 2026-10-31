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Евакуйовані жителі Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, - Зеленський

15:12 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Евакуйовані жителі Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, - Зеленський Фото: українців евакуювали з окупованих Олешків через Чернігівщину (РБК-Україна)
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Українці з тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині успішно евакуйовані та перетнули державний кордон на Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив президент, на Херсонському напрямку було встановлено режим тиші, під час якого сапери розмінували дороги до Олешків.

Завдяки цьому вдалося доставити гуманітарні вантажі та вивезти місцевих жителів і людей з навколишньої громади, які гостро потребували евакуації.

Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині.

Усім евакуйованим буде надана необхідна допомога, а урядові структури та обласна і місцева влада мають забезпечити ефективну адаптацію людей.

Зеленський висловив вдячність американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації місії.

Також відзначено внесок Сил оборони України, які гарантували безпекові умови, та команду омбудсмана Дмитра Лубінця.

"Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції", - зазначив глава держави.

Окрему подяку Зеленський висловив журналістам, громадським та політичним лідерам за привернення глобальної уваги до гуманітарної катастрофи на окупованій території.

"Коли є увага світу, є порятунок людей", - підкреслив президент в повідомленні, додаючи, що країна потребує подальших деескалаційних кроків для реального наближення миру.

Нагадаємо, що українська делегація у п'ятницю, 30 жовтня, дісталась до Олешок, де у місті стартувала евакуація та роздача гуманітарної допомоги.

Вже згодом евакуйовані жителі тимчасово окупованих Олешок прибули до Гомеля у Білорусі, звідки за кілька годин вирушили в Україну.

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Російська Федерація Україна Херсонська область окупанція Олешки
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