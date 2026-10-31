Евакуйовані мешканці Олешок вже в Україні: репортаж (фото, відео)

Вдень 31 жовтня евакуйовані мешканці тимчасово окупованих Росією Олешок прибули в Україну . Евакуація відбувалася через Білорусь.

Як евакуйованих мешканців Олешок зустрічали на території України - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Як відбувалася евакуація

27 жовтня в районі тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона реалізується за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Місія передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.

Згодом зону припинення вогню розширили за межі міста, щоб гарантувати безпеку гуманітарних конвоїв.

За весь час проведення гуманітарної місії режим тиші не порушувався.

30 жовтня українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем прибули в Олешки. До міста також приїхали українські та американські журналісти, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.

До складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

У місті одразу ж стартувала евакуація і роздача гуманітарної допомоги.

Гуманітарний конвой евакуював понад 750 жителів Олешок. Більшість поїхала до України, частина жителів - захотіли до Росії.

Ввечері 30 жовтня українська делегація разом із евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до російської Анапи.

Звідти вони вилетіли літаками до Гомеля (Білорусь), після чого автобусами через пункт пропуску "Нова Гута" потрапили на територію України.

Евакуйовані мешканці Олешок вже в Україні

Вдень 31 жовтня евакуйовані мешканці Олешок прибули на територію України - на кордон з Білоруссю у Чернігівській області.

У спеціально підготовлениих наметах для людей підготували гарячу їжу, чай та допомогу для дітей і домашніх тварин. Також чергує бригада медиків, які за потреби проведуть огляд і нададуть допомогу.

За словами генерального директора Чернігівської обласної лікарні Андрія Жиденко, евакуйованих спочатку оглянуть медики, і якщо немає загрози для життя, відправлять їх в медичні заклади та до рідних.

На евакуйованих також чекали їхні родичі.

Зокрема, Ірина чекала на свого хрещеного, а Дар'я, яка сама з Олешок, зустрічала тата.

За словами Дар'ї, проблеми з продуктами харчування в Олешках почалися як тільки росіяни окупували місто. Однак зараз ситуація з їжею в Олешках критична, адже продукти взагалі не завозили. Також немає світла, води та газу.

Тато Дар'ї виживав завдяки власному городу, на якому вирощував овочі, та сонячним панелям, які забезпечували електроенергію, але лише в хорошу погоду.

Мобільного зв'язку теж не було, але тато Дар'ї деколи ловив з'вязок біля вікна свого будинку та відправляв рідним фото та відео.

Першими в Україну привезли тварин, яких врятували з окупованих Олешок.

РБК-Україні публікує перші кадри прибуття евакуйованих мешканців Олешок до України.

Фото РБК-Україна

Люди радіють порятунку та зустрічі з рідними на українській території.

Найстаршій евакуйованій з Олешок людині - 94 роки, наймолодшій - трохи більше року.