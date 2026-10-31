В России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях
Украина и Россия смогли прийти к согласию в вопросе проведения регулярных гуманитарных миссий.
Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
Российская омбудсменка обратила внимание на то, что операции в Олешках предшествовали месяцы работы и переговоров.
"Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Олешках остаются крайне сложными. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг", - написала она в российской соцсети Max.
Лантратова также добавила, что продолжает совместную работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем.
Что важно понимать, украинские власти это заявление пока не подтверждали и не опровергали.
Несмотря на это, Лубинец накануне выразил надежду, что гуманитарная миссия в Олешках - это только начало.
"Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы - механизма, в центре которого всегда будут стоять люди, их безопасность и право на жизнь", - подчеркнул он.
Напомним, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированные жители Олешек пересекли границу Украины на Черниговщине - миссия завершилась успешно.
А РБК-Украина рассказывало, как спасенных людей встречали на родине, а также показало первые фото и видео.
Чуть позже стало известно, как на завершение эвакуации жителей Олешек отреагировала первая леди США Мелания Трамп, которая всячески способствовала этому процессу .