У Росії заявили про приліт Асада в Москву

Сирійський диктатор Башар Асад після втрати контролю над столицею втік до Москви. Російська влада надала йому та його родині притулок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські державні ЗМІ.
"Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок", - сказав співрозмовник агентства "ТАСС".
Це наразі вся відома інформація про місцеперебування Асада після повалення його режиму повстанцями в Сирії. Однак офіційно російська влада не підтверджувала прибуття диктатора в Москву.
Після втрати контролю над Дамаском сирійський диктатор ще не з'являвся на публіці. І не робив особисто жодних заяв.
Раніше агентство Reuters заявляло, що Асад нібито міг розбитися в літаку під час втечі з Сирії. Але, за даними української розвідки, інформація про авіакатастрофу була вкидом Росії, щоб приховати операцію зі спасіння Асада та його оточення.
Водночас МЗС Росії офіційно заявляло, що Асад виїхав з Сирії та доручив "мирно передати владу" повстанцям.
Наприкінці листопада антиасадівські рухи в Сирії напали на урядові війська та розпочали повстання проти режиму. Повстанцям за короткий термін вдалося взяти контроль над ключовими містами Сирії, а вже сьогодні вранці вони увійшли до столиці та оголосили про падіння режиму.
Детальніше про події в Сирії читайте в матеріалі РБК-Україна - за посиланням.
Коментуючи події в Сирії, в українському МЗС заявили, що це є прикладом того, як Росія зраджує тих, хто на неї покладається. Крім того, Україна не проти відновити відносини з народом Сирії після повалення режиму.
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