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В России заявили о прилете Асада в Москву

Фото: сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Россию (flickr.com/beshro)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сирийский диктатор Башар Асад после потери контроля над столицей сбежал в Москву. Российские власти предоставили ему и его семье убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия исходя из соображений гуманитарного характера предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства "ТАСС".

Это пока вся известная информация о местонахождении Асада после свержения его режима повстанцами в Сирии. Однако официально российские власти не подтверждали прибытие диктатора в Москву.

После потери контроля над Дамаском сирийский диктатор еще не появлялся на публике. И не делал лично никаких заявлений.

Ранее агентство Reuters заявляло, что Асад якобы мог разбиться в самолете во время бегства из Сирии. Но, по данным украинской разведки, информация об авиакатастрофе была вбросом России, чтобы скрыть операцию по спасению Асада и его окружения.

В то же время МИД России официально заявлял, что Асад уехал из Сирии и поручил "мирно передать власть" повстанцам.

Свержение режима Асада в Сирии

В конце ноября антиасадовские движения в Сирии напали на правительственные войска и начали восстание против режима. Повстанцам в короткие сроки удалось взять контроль над ключевыми городами Сирии, а уже сегодня утром они вошли в столицу и объявили о падении режима.

Подробнее о событиях в Сирии читайте в материале РБК-Украина - по ссылке.

Комментируя события в Сирии, в украинском МИД заявили, что это пример того, как Россия изменяет тем, кто на нее возлагается. Кроме того, Украина не против возобновления отношений с народом Сирии после свержения режима.

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