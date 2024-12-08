В России заявили о прилете Асада в Москву

Сирийский диктатор Башар Асад после потери контроля над столицей сбежал в Москву. Российские власти предоставили ему и его семье убежище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские государственные СМИ.
"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия исходя из соображений гуманитарного характера предоставила им убежище", - сказал собеседник агентства "ТАСС".
Это пока вся известная информация о местонахождении Асада после свержения его режима повстанцами в Сирии. Однако официально российские власти не подтверждали прибытие диктатора в Москву.
После потери контроля над Дамаском сирийский диктатор еще не появлялся на публике. И не делал лично никаких заявлений.
Ранее агентство Reuters заявляло, что Асад якобы мог разбиться в самолете во время бегства из Сирии. Но, по данным украинской разведки, информация об авиакатастрофе была вбросом России, чтобы скрыть операцию по спасению Асада и его окружения.
В то же время МИД России официально заявлял, что Асад уехал из Сирии и поручил "мирно передать власть" повстанцам.
В конце ноября антиасадовские движения в Сирии напали на правительственные войска и начали восстание против режима. Повстанцам в короткие сроки удалось взять контроль над ключевыми городами Сирии, а уже сегодня утром они вошли в столицу и объявили о падении режима.
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Комментируя события в Сирии, в украинском МИД заявили, что это пример того, как Россия изменяет тем, кто на нее возлагается. Кроме того, Украина не против возобновления отношений с народом Сирии после свержения режима.
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