"Авіакатастрофа" - прикриття. ГУР розповіло, як росіяни врятували Асада
На тлі повстання в Сирії зник президент Башар Асад. ЗМІ писали, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, але це не так.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
У ГУР зауважили, що втеча з Дамаска Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.
Однак, згідно з наявними у розвідки даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського диктатора та обмеженого кола наближених до нього осіб.
"Втрата сигналу літака Асада з радарів, ймовірно, повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - заявили в ГУР.
Водночас розвідка пише, що становище російського контингенту в Сирії наразі стабільно скрутне, а залишки російського угруповання продовжують "похапцем пакуватися і втікати".
"Першими втекли “шишки” російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Киселем територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко - він покомандував тиждень", - додали в ГУР.
Тим часом, за даними розвідки, для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту РФ.
Зауважимо, раніше сьогодні російське Міністерство закордонних справ заявило, що сирійський президент Башар Асад нібито погодився передати владу "мирним шляхом" після чого покинув Сирію.
До того Reuters повідомляв, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, через те, що його літак летів дивним маршрутом, а потім взагалі зник із радарів.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск та повалили режим диктатора Башара Асада. Детальніше про ситуацію в Сирії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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