В Україні вперше висловилися про падіння режиму Асада

Україна готова працювати над відновленням відносин з Сирією у майбутньому. Наразі необхідно докласти зусиль для стабілізації регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив на важливості докласти зусиль для стабілізації регіону, забезпечити політичний діалог у Сирії для функціонування державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - заявив міністр.

Варто зазначити, що коментар глави МЗС Андрія Сибіги був першою реакцією України на повалення режиму Башара Асада у Сирії.