ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф

Середа 13 вересня 2023 13:16
UA EN RU
В Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф Фото: в Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф (Mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російські пропагандисти розповідали про нібито "надсучасний й непробивний" танк Т-80БВМ. Нацгвардійці провели для ворожої техніки власне випробування.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про «надсучасний і непробивний» танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування", - пише Клименко.

Як відзначив Клименко, внаслідок випробувань з'ясувалось, що російська бляшанка чудово горить й вибухає.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби 12 вересня, українські воїни ліквідували ще 590 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 270350 військових.

Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали процес знищення пункту управління росіян дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Війна в Україні
NEWS
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ