Фото: в Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф (Mil.ru)

Російські пропагандисти розповідали про нібито "надсучасний й непробивний" танк Т-80БВМ. Нацгвардійці провели для ворожої техніки власне випробування.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про «надсучасний і непробивний» танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування", - пише Клименко. Як відзначив Клименко, внаслідок випробувань з'ясувалось, що російська бляшанка чудово горить й вибухає. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби 12 вересня, українські воїни ліквідували ще 590 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 270350 військових. Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали процес знищення пункту управління росіян дронами.