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В России заявили о "непробиваемом" танке Т-80БВМ, Нацгвардия развеяла миф

Среда 13 сентября 2023 13:16
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В России заявили о "непробиваемом" танке Т-80БВМ, Нацгвардия развеяла миф Фото: в России заявили о "непробиваемом" танке Т-80БВМ, Нацгвардия развеяла миф (Mil.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российские пропагандисты рассказывали о якобы "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Нацгвардейцы провели для вражеской техники собственное испытание.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о "сверхсовременном и непробиваемом" танке Т-80БВМ. Аэроразведчики 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание", - пишет Клименко.

Как отметил Клименко, в результате испытаний выяснилось, что российская жестянка прекрасно горит и взрывается.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки 12 сентября, украинские воины ликвидировали еще 590 российских террористов . С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла 270 350 военных.

Тем временем бойцы сил специальных операций показали процессуничтожения пункта управления россиян дронами.

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